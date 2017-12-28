Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkan Vekilleri hakkında suç duyurusu

Özkan ARSLAN-Gökhan CEYLAN/ANKARA,() - DEMOKRAT Parti eski üyesi bir grup, 2010 Referandumu öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da destek verdiği, 'Evet' çalışmaları yürüten 'Demokrasi Buluşmaları' adlı toplantıları, FETÖ'nün finans ettiğini iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı parti yöneticileri hakkında, 'iftira ve FETÖ iltisakı' gerekçesiyle, suç duyurusunda bulundu.

'Demokrasi Buluşmaları' adlı toplantıları organize eden, Demokrat Parti Ankara eski teşkilat üyeleri, Ankara Adliyesi'ne gelerek suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdi. Suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapan Demokrat Parti Ankara eski İl Başkanı Orhan Ünsal, "Bir süredir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 12 Eylül 2010 referandumunda ülkemiz demokrasisinin yükselmesi amacıyla yapmış olduğumuz sivil inisiyatif çalışması üzerinden bizler hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yapılmakta olduğu anlaşılan ve tüm grup başkanvekilleri tarafından ortaya atılan FETÖ kaynaklı olduğu çok açık olan hayadan uzak, iftiraya dayalı bir kampanya ile karşı karşıyayız" dedi.

CHP'LİLERE FETÖ İLTİSAKI SUÇLAMASI

Açıklamada Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi FETÖ'ye destek vermekle suçlayan Ünsal şunları söyledi: "15 Temmuz hain darbe girişimini örgüt mensupları gibi, 'kontrollü darbe' şeklinde ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak bizlere ve Sayın Süleyman Soylu'ya yönelik iftiralarda bulunmasının nedeni, bu terör örgütü ile iltisaklı olduğunun ortaya çıkmasını önlemeye yönelik bir hedef saptırmadır. Gelinen aşamada bu durumun adli makamlarca soruşturulmasını ve kamu davası açılmasını arz ve talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur. Bu itibarla, 2010 referandumu çalışmalarımızı itibarsızlaştırmak ve bizi terör örgütü ile ilintili göstermek maksatlı olarak ortaya konulmuş iftira neticesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bu tezgahın sözcüleri Bülent Tezcan, Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç hakkında iftira ve FETÖ terör örgütüne iltisakı nedeniyle suç duyurusunda bulunduk."

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

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