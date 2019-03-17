Kılıçdaroğlu ve Akşener’den Balıkesir’de ortak miting (2)

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER, STK VE İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir’deki mitingin ardından Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve iş dünyası temsilcileri ile 'Yerel yönetimlerde sivil toplum örgütlerinin önemi' gündemli toplantıda bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda ilk konuşmayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Sivil Toplum Kuruluşları'nın başkanlarının kanaat önderleri olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Sivil Toplum Örgütlerinin ya da esnaf odalarının başında olan arkadaşlarımız kendi bulundukları camianın kanaat önderleridir. Seçimle gelmişlerdir, kendi tabanlarına karşı sorumlulukları vardır. Kanaat önderlerinin kendi sorumlulukları vardır. İnsanlar herhangi bir sorunla karşılaştıklarında önceden belirledikleri kanaat önderlerine aktarırlar ve onların görüşlerini alırlar. Kanaat önderi toplumda son derece önemlidir. Hepimiz güzel bir ülkede yaşıyoruz. Hepimizin ortak arzusu siyasi görüşümüz ne olursa olsun, kimlik ve inancımız ne olursa olsun bu memlekette huzur içinde yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşayalım huzur içinde yaşayalım” dedi.

‘YARIN NE OLACAĞINI KİMSE BİLMİYOR’

İnsanların siyasi görüşleri ne olursa olsun birlikte huzur içinde yaşaması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Siyasi görüşümüz kimlik ve inancımız ne olursa olsun birlikte huzur içinde yaşayalım. Elbette insanlar siyasi tercihte bulunacak. Tüm bunlar demokrasinin olmazsa olmaz kurallarıdır. Ama tüm bunların belli bir çerçevede etik olması lazım. Doğruyu bulmak geleceğe yönelik sağlıklı bir çerçeve inşa etmektir. Devletler bunları planlama ile yapar. Hayatı ve insanlar geleceği planlar. Ne için canlılar içinde akıl sadece insanlarda vardır. İnsanlar içgüdü ile değil aklıyla hareket eder. Devlet aklı denen bir olguda var. Planları ona göre yaparız. Önümüzdeki 50 yılda ne olacak, 30 yılda ne olacak, 40 yılda ne olacak diye planlama yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin bir planı var mı? Yok. 2018 yılında son kalkınma planının süresi doldu. Yıl 2019 ve 21. yüzyılda Türkiye’nin bir kalınma planı yok. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor."

AKŞENER: SAVAŞA MI GİDİYORSUNUZ ?

Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir konuşma yaptı. Türkiye’nin bir seçime gittiğini, ama savaş havası estirildiğini ifade eden Akşener, "Savaşa mı gidiyoruz? Yerel seçim bu, yerel seçim. Muhtar seçeceksiniz, belediye başkanı seçeceksiniz, belediye meclis üyesi seçeceksiniz. Büyükşehir olmayan yerlerde İl genel meclisi üyesi seçeceksiniz. Neyin konuşulması gerekir? Adayların, projelerinin, hizmetlerinin konuşulması gerekir. Madem Balıkesir’deyiz, adayların sadece Sayın Ok’tan bahsetmiyorum, diğer adayında başka siyasi partilerin adaylarının da projelerini duyabildiniz mi? Bu gürültünün içerisinde duyabildiniz mi? Hayır duyamadınız” dedi.

‘STK’LARIN DİRENEBİLMESİ KOLAY DEĞİL’

Akşener, STK’ların demokratik baskı gurupları olduklarını hatırlamaları gerektiğini belirterek, "STK’lar belli grupların hakkını, hukukunu savunan organizasyonlardır. Ama birazcık kafasını çeviren bir STK’nın karşısına Kanarya Sevenler Derneği’de olmak üzere rakibini durduran bir elin karşısında STK’ların direnebilmesi çok kolay değil. Meşhur 28 Şubat sürecinde demokratik kitle örgütü olması gereken grupların o zamanki tutumları nedeniyle çok üzerinde durmuştum. Akademisyenliğim zamanında da STK’ları uzun uzun anlatan, üzerinde çalışan bir hocaydım ben. Toplumsal makyaj malzemesi dışına çıkarılması gereken ama öyle olmalarına iktidar gücüyle kafalarına vurularak baskı yapılan yapılar olması istenen STK’larımız var. Kolay değil ama başarmak zorundasınız, başarmak zorundayız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından liderler, davetliler ile yemek yedikten sonra kentten ayrıldı.

Devrim DERİN- Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, ()

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