Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (5)

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KILIÇDAROĞLU'NA YUMURTA ATILDI Aydın'ın ilçelerine ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası Belediye önünde toplananlara seslendiği sırada ezan okunmaya başlayınca konuşmasına ara verdi. Bu sırada Kılıçdaroğlu'na...
GENEL 07.09.2019, 17:52
KILIÇDAROĞLU'NA YUMURTA ATILDI
Aydın'ın ilçelerine ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası Belediye önünde toplananlara seslendiği sırada ezan okunmaya başlayınca konuşmasına ara verdi. Bu sırada Kılıçdaroğlu'na doğru birkaç yumurta fırlatıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu'na isabet etmedi. Yumurtaları kimin attığı da ilk etapta anlaşılamadı.
Taylan YILDIRIM / KUŞADASI (Aydın), ()
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