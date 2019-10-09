Kılıçdaroğlu, TUGİAD Başkanlığı'na seçilen Şohoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle

İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Anıl Ali Rıza Şohoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıya Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı.

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