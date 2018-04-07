Kılıçdaroğlu: Tefeciye borç ödemek için şeker fabrikalarını satıyorlar (2)

KILIÇDAROĞLU: ZARAR ETMİYOR, ZARAR ETTİRİLİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mitingde yaptığı konuşmada son 15 yılda milletin vergileriyle yapılan fabrikaların satıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Memleketi yönetemiyorlar, neden? Yakayı tefeciye kaptırdılar. Borç alan ne alır? Borç alan emir alır. Diyorlar ki dışardakiler ‘Şeker fabrikalarını sat’. ‘Emredersin hemen ihaleye çıkacağım’ diyor. Yem sanayini sattılar ya. Yemin yüzde 50’sini dışardan alıyoruz. Sizin hiç aklınıza gelir miydi saman ithal edeceğiz diye. Saman ithal ediyorsanız bu ülkede bir dert var demektir. Saman ithal eden yöneticilerden bu memlekete hayır gelmez. Efendim diyorlar ki ‘Bu fabrikalar zarar ediyor, zarar ettiği için satıyoruz' diyorlar. İnanıyor musunuz? Vallahi de billahi de tillahi de zarar etmiyor. Sizi kandırıyorlar. Zarar etmiyorlar, zarar ettiriliyorlar. Ne demek zarar ettiriyorlardır. İsim vereceğim. Ankara’daki beyler şimdi dinliyorlar, belki birisinin yanında doktoru da yanında bekliyordur. Alpullu Şeker Fabrikası, Ağrı Şeker Fabrikası, Samsun Çarşamba Şeker Fabrikası, Balıkesir Susurluk Şeker Fabrikası. Son dört yılda anahtarı kapattılar, işçilere aylık ödediler. Son dört yıldır üretim yapmıyor. Üretim yapmayan bir yer kâr elde eder mi? Kim üretim yaptırmıyor? Ankara’daki beyler. Milleti kandıracaklarını düşünüyorlar. Hiçbir şeker fabrikası zarar etmez yeter ki adam gibi çalıştırın. Türkiye Şeker Fabrikaları Ananomi Şirketi var. Kısa adı Türk Şeker. Türk Şeker, şeker üreten dünyadaki bütün şirketlerin önde gelen ilk 14’üncüsü. Senin kaç tane fabrikan var 14’üncü sırada olan, kaç tane birliğin var 14’üncü sırada olan. Bakın 2002’de Türkiye Cumhuriyeti yurt dışına şeker ihraç ederdi. Ne kadar? 280 bin ton şeker ihraç etti. Şimdi Türkiye yurt dışından şeker ithal ediyor. Fabrikalar var, niye çalıştırmıyorsun?"

'SATARAK BİR ŞEY ELDE EDEMEYİZ'

Kılıçdaroğlu, şeker fabrikalarının satışının arkasında nişasta bazlı şeker firmalarının olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Şeker pancarından değil mısırdan üretilen nişasta bazlı şeker. Ne demek nişasta bazlı şeker? Obezite yapar, şeker hastalığına yol açar, kanser gibi pek çok hastalığa sebebiyet verir. Pek çok Avrupa ülkesinde nişasta bazlı şekerin gıdada kullanılması yasaktır. Baklavada bile nişasta bazlı şeker. Bisküvide bile nişasta bazlı şeker. Hangi üründe nişasta şeker kullanılıyorsa yaz kardeşim, ben onu almayacağım. Hangi üründe şeker pancarından üretilmiş şeker kullanılıyorsa gidin onu alın. Satarak bir şey elde edemeyiz. Müflis tüccar gibi, batan geminin malları gibi, malları satarak hiçbir dünya ülkesi ihya olmamıştır. Olamaz da zaten. Egemen güçlere teslim olamayacağız."

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından miting sona erdi.

MİTİNGDE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hürriyet Meydanı'nda yapılan mitingine katılan Gökhan Ç. (46) isimli kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, eliyle Rabia işareti yaptı. Bağırarak Kılıçdaroğlu'na sesini duyurmaya çalışan Gökhan Ç., çevredeki vatandaşların emniyet güçlerine haber vermesiyle miting alanından dışarı çıkartıldı. Güvenlik güçlerinin gözetiminde miting alanının dışına çıkarılan Gökhan Ç., gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü, soruşturma başlatıldı.



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