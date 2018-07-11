Kılıçdaroğlu Srebrenitsa katliamı anma törenine katıldı

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal'da bulunan "Srebrenitsa Boşnak Soykırım Anıtı"nın önünde, Srebrenitsa katliamının 23. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programına katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu burada bir konuşma yaparak, "Olaylar "uygarlığın beşiği" olarak adlandırılan Avrupa'da yaşandı. Dünyaya demokrasi dersi vermede en çok ses çıkaran kıta Avrupa. Binlerce kişi hayatını kaybetti. On binlerce kişi katledildi. Kadın, çocuk, yaşlı ve genç ayrımı yapılmadı. Bugün bu acıları paylaşmak ve unutmamak için buradayız. Eğer insanlık ölmediyse bütün katliamlara karşı topyekun ve bir arada olmak zorundayız. Kişiler, kimlikleri nedeniyle yargılanamaz, kimlikleri nedeniyle ölüme mahkum edilemezler, ötekileştirilemezler. " dedi.

Boşnak katliamlarının bir kimlik olayı olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, katliamların hain ellerce gerçekleştirildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, bu tür katliamların bugün Orta Doğu'da yaşandığını dile getirerek, başta Bosna Hersek katliamı olmak üzere bütün katliamları unutmamaları gerektiğini anlattı.

Soykırımın bir insanlık suçu olduğunu çocuklara anlatmaları gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, bu sayede gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabileceklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bosna'da yaşanan katliamlar kadar başka bir acı tablo daha olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

Acı tabloyu doğuran olay şudur. Avrupa'nın göbeğinde binlerce insan çoluk çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek denmeden katledilirken Avrupa'nın büyük bir kesiminin sessizliğini korumasıdır. Katliamı bildiği halde sesini çıkarmamasıdır. Yeri geldiği zaman bu kitle bize ders vermeye kalkar. Yeri geldiğinde Türkiye'yi eleştirirler. Avrupa'nın önce Bosna'da yaşanan katliamın kara lekesini alnından kaldırması, silmesi lazım. Hala o yara kapanmadı. Bana ders vermek istiyorsan, önce dönüp kendine bakacaksın. Bütün bu gerçeklerin

unutulmaması lazım.

Kin üzerine siyaset inşa edilmemesinin önemine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in sözlerini hatırlattı. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Srebrenitsa Anıtı'na çiçek bıraktı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı törende, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz de bir konuşma yaptı.

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