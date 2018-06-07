Kılıçdaroğlu servisçilerle bir araya geldi

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,()-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, servis taşımacıları esnafı ile bir raya geldi. Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya CHP Genel Sekreteri Akif Hamzeçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve servis şoförleri katıldı. Programda konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Nisan 1986'da yapılan Bakanlar Kurulu kararına değinerek, “Kararın birinci maddesinde, bu kararın amacı anlatılıyor. 'Vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere, toplu taşımacılığın geliştirilmesi, plaka karaborsacılığının ve korsan taksiciliğin önlenmesi, fiilen çalışan şoför esnafının haklarının korunması maksadıyla verilecek ticari plakaların sayısı verilme usul ve esaslarını tespit etmektir. Sayıyı tespit etmek demek, sayıya sınırlama getirmek anlamına gelir. Demektir. Niye sayı yazıyorlar? Kim söylüyor? Bakanlar Kurulu. Ne zaman söylüyor? 1986'da. Yani sizin haklarınız bir anlamda 1986 yılında dönemin hükümeti tarafından teslim edilmiş. Şimdi siz bu hakkınızı arıyorsunuz" dedi.

“GEREĞİ DEMOKRATİK YOLLARLA YAPILMASI LAZIM"

Kılıçdaroğlu, “Siyaset cep doldurma, köşeyi dönme, vatandaşa yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset doğrudan doğruya vatandaşın var olan sorunların çözme sanatıdır. Sizler söz veriliyor, sözün gereği yapılmıyor. 'Havadan para kazanacaksınız, plakalarınızın değeri artacak' gibi. İnsan onurunu kıran açıklamalar. Devleti yöneten insanlar hiçbir vatandaşını ötekileştirmemeli. Hele hele alın teri ile çalışan insanların onurunu kıracak söylemlerden özenle kaçınmak zorundalar. Eğer böyle söylemlere giriyorlarsa, demokrasilerde bunun bir yolu vardır, ikinci yolu yoktur. 'Sen öyle yapıyorsan kusura bakma ben de bunun gereğini sandıkta yerine getireceğim' budur. Verilen söz tutulursa eyvallah, tutulmazsa gereği demokratik yollarla yapılması lazım" diye konuştu.

“ŞOFÖRÜN SOSYAL GÜVENLİK HAKKINI KORUMAK ZORUNDASINIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, “Servis sürücüleri yasal olarak bu işi yapıyor. Araya korsanların girmemesi gerekiyor. Çünkü bu işi korsan yaparlarsa sizin ekmeğinizle oynamış olurlar. Sizin plaka tahdidinden sonra çalıştıracağınız şoförleri devlet gelir eliyle koyduğu gibi tespit eder. O şoförün sosyal güvenlik primini yatırıp yatırmadığınızı size sorar. Siz, o şoförün sosyal güvenlik hakkını korumak zorundasınız" şeklinde konuştu.

“BU PLAKA DIŞINDA SİZİN HİÇBİR GÜVENCENİZ YOK"

Uzun yıllar sosyal politikalarla ilgili çalıştığını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Memur, emekli olur, emekli ikramiyesi vardır. İşçi, işinden ayrılır veya emekli olur, kıdem tazminatı hakkı vardı. Peki siz yarın diyelim ki; emekli oldunuz, ne hakkınız var? Hiçbir hakkınız yok. Sizin hakkınız bu plaka, bunu koruyun. Diyeceksiniz ki; 'Ey hükümet, ey belediye, en emekli olduğunda sana dünyanın emekli ikramiyesi veriliyor. Peki ben emekli olduğumda ne oluyor? Bu benim ekmek teknem. Benim geleceğim ve benim güvencem.' Gerçekten de bu plaka dışında sizin hiçbir güvenceniz yok. Değer artarmış, keşke değeri çok daha fazla artsa. Değeri artarsa ne olur. Servis sayısı hiç artamayacağı anlamına gelmesin. Nüfusa göre yeniden plaka verilir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Anayasa'nın 173. maddesinde, “Esnaf ve sanatkarın korunması" maddesi olduğunu belirterek, “Bir Anayasa gereği olarak hükümet, esnaf ve sanatkarı korumak zorundadır. Sizi bırakın koruyucu, bırakın destekleyici, engelleyici tedbir alıyor" dedi.

“ALLAH'IN İZNİYLE ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE BÜYÜKŞEHİRİ ALACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, “Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimlerde Büyükşehiri alacağız. Sizin bu plaka sorununuzu Büyükşehiri alırsak en geç 6 ay içinde çözeceğiz. Daha erken olabilir mi? O da olabilir. Sayın Muharrem İnce Cumhurbaşkanı, parlamentoda da millet ittifakı çoğunluğu alırsa yine size sözüm sözdür bunu en kısa sürede çözeriz" diye konuştu.

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