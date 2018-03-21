ANKARA () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da hazır bulundu.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da hazır bulundu. (FOTOĞRAF)
21 Mart 2018 Çarşamba 19:11
ANKARA () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da hazır bulundu.
(FOTOĞRAF)
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