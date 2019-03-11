Kılıçdaroğlu "Sanatçılar ve edebiyatçılar buluşması"nda konuştu

Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin istanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Taksim’de bir otelde gerçekleştirdiği "Sanatçılar ve Edebiyatçılar Buluşması’na katıldı. Kılıçdaroğlu, " İnsanları sanat ve kültürle buluşturmak gibi bir rolümüz var. Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir kararı var zaten Beylikdüzü’nde çok güzel şeyler yaptı.İstanbul aynı zamanda bir kültür, tarih kenti. Ekrem bey’in böyle bir düşü var, bunu gerçekleştireceğine de inanıyorum." dedi.

Toplantıya Müjde Ar, Menderes Samancılar, Nebil Özgentürk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda konuk katıldı. "İstanbul’un değişik bölgelerini geziyoruz. İstanbul’u en iyi sizler biliyorsunuz" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sanat dünyası bilir. Sizlerle birlikte olmanın onuru ve gururunu taşımak ayrı bir olaydır ve en zor şey de sanatçılarla birlikte olup sanatçılarla konuşmaktır. Çünkü sanatçı eleştirel kültürle beslenir, güce bağlılık göstermez, tam tersine zayıftan, güçsüzden, hakkını arayandan yanadır, kendini öyle konumlandırır, mücadelesini o çerçevede yapar. Baskıya direnir, rüzgara karşı yürüyen kişidir sanatçı. Böyle bir kimliği vardır sanatçının. Sanat dünyasını zaman zaman izlemeye çalışıyoruz, bize yönelik gelen eleştirilerin tamamını büyük bir dikkatle okuyoruz. Bize yapılan her eleştirinin samimi olarak yapıldığına inanırım varsa bir eksikliğimiz onu gidermeye çalışırız. Gerek parti olarak sanata bakış açımız gerek belediye başkanlarımızın sanat ve kültür dünyasına bakış açıları olabildiğince iyi olmaya çalışıyoruz, güzel şeyleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. İnsanları sanat ve kültürle buluşturmak gibi bir rolümüz var. Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir kararı var zaten Beylikdüzü’nde çok güzel şeyler yaptı. Belki sanat dünyamız bunu daha yakından da izliyordur. İstanbul aynı zamanda bir kültür, tarih kenti. Ekrem bey’in böyle bir düşü var, bunu gerçekleştireceğine de inanıyorum. Sanatın ve sanat insanlarının ayrı bir gücü var. Politikacılardan ve kendisini güçlü sanan insanlardan daha büyük gücü vardır sanatçının."

Lise yıllarında Alexandra Dumas’ın 3 Silahşörler isimli kitabını okuduğunu ve sanatçının gücünü anlattığını belirten Kılıçdaroğlu, "Sanatın ve sanatçının gücü düşündüğümüzden çok daha fazladır. Bu gücü Türkiye'de belki de en çok hissetmeyenler politikacılardır. Kısır düşünen, dünyayı görmeyen, okumayan, sanatçının kolay yetişmediğini, dünyaya nasıl eleştirel baktığını bilmeyen kısır siyasetçilerden kaynaklanıyor. Oysa sanat 7 dalda dünyaya meydan okuyacak bir güce sahiptir” şeklinde konuştu.

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