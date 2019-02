Kılıçdaroğlu: O tablo Türkiye gerçeğini yansıtıyor (2)

'SÜREÇ TERSİNE ÇALIŞMAYA BAŞLADI'

CHP Lideri Kemal Kılıçdardoğlu, demokrasi mücadelesi verdiklerini belirterek, olayın parti ya da kişi olayı olmadığını söyledi. Kılıçdardoğlu, olayın, Milli Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan Cumhuriyetin görkemli demokrasiyle taçlandırılmış mücadelesi olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırılmak istiyoruz. Geçim derdinin ne kadar önemli olduğunu bütün dünyaya anlatmak istiyoruz. Sadece saraydan alınan talimatlarla bir ülkenin yönetilemeyeceğini söylüyoruz. Geçmişte yetkiler saraydaydı, Kurtuluş Savaşı'yla halka verildi. Şimdi süreç tersine çalışmaya başladı. Birlikteliğimizin demokrasi mücadelesi olduğunu herkesin bilmesi lazım" dedi.

'ANTALYA, SİNGAPUR'UN İKİ KATI AMA ZENGİNLİĞİ DEĞİL'

Antalya'nın görkemli tarihi olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, kente şükran borçlu olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'e övgülerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Antalya'nın bir belediye başkan adayı var, adı Muhittin Böcek. Böcek alın teri döktü, emek harcadı, çalıştı, mücadele etti. Bir başarı öyküsü var. Konyaaltı'nı Antalya'nın en güzel ilçelerinden biri haline getirdi. Şimdi de 'Bütün Antalya'yı kucaklayacağım' diyor, 'Antalya'yı dünyanın markası haline getireceğim' diyor. Biz kendisine güveniyoruz. Antalya'nın turizm konusunda olağanüstü artıları var. Tarım konusunda, iklim konusunda artılar var. Sanat, birikim kenti. Aynı zamanda sanayi kenti, yani her şeyi var. Bütün mesele her şeyin olduğu Antalya'yı dünya markası haline getirmektir. Toprakları Singapur'un iki katı ama zenginliği Singapur kadar değil" diye konuştu.

'ÇİFTÇİYİ TERÖRİST İLAN EDİYOR'

Antalya için hedef koyacaklarını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, ilk 5 yıllık planlarının tamamının gerçekleyeceğini söyledi. CHP'li belediyelerde asgari ücreti 2 bin 200 lira yaptıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, AK Parti ve diğer partilerin olduğu belediyelerde ise asgari ücretin 2 bin 20 lira olduğunu aktardı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum; Asgari ücretin 2 bin 200 lira olmasını istiyorsan sandığa gideceksin, CHP'li belediyeye oy vereceksin. İYİ Partili belediye başkan adaylarımız varsa, özellikle CHP'liler gözü kapalı oy verecekler. Antalya tarım kenti, Türkiye'yi besleyebilir. Tepede oturan bir yöneticiyi düşünün, esnafı, çiftçiyi, seracıyı, hal esnafını terörist ilan ediyor. Niye terörist ilan eder? Hal esnafı, çiftçi, seracı ne yaptı? Alın teri döktü, eğer bir hata varsa gidip AK Parti'ye oy vererek hata yaptı. Antalya'da çiftçi, hal esnafı dersini verecek. Gübreye zam yaparsın, elektriğe, mazota, ilaca zam yaparsın, bunlara kimse bir şey demez ama 'Çiftçi neden ürünü pahalıya satıyor?' Ne yapsın, zararına mı satsın, ne yapsın üretici. Asıl zammı sen yapıyorsun, faturayı çiftçiye çıkarıyorsun. Bunları düşünerek sandığa gideceğiz."

'SOĞAN KUYRUKLARINA VARLIK KUYRUĞU DİYOR'

Tarım geriye doğru giderken İzmir'de tarımın yüzde 7 büyüdüğünü vurgulayan Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek ile de Antalya'da tarımın en az yüzde 7 büyüyeceğini iddia etti. Vatandaşın kuru soğana muhtaç edildiğini savunan Kemal Kılıçdaroğlu, "O soğan kuyruklarına 'varlık kuyruğu' diyor. En varlıklı adam sensin. O zaman sen de girsene o kuyruğa. Söyleyecek lafları yok. Diğer partileri karalamakla oy alacaklarını düşünüyorlar. Onların tuzağına düşmeyeceğiz. Bizim derdimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin üreterek güçlenmesidir. İyi yönetim olsun, saydam, hesap verebilir yönetim olsun. Onların derdi başka" diye konuştu.

'VATANDAŞ BEDAVA VERMİŞ, SEN TANZİMDE SATTIN'

İktidarın tanzim satış mağazaları açtığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, 'Kaş ve Kınık'ta tüccarlık yapan iki kardeşe teşekkür ediyorum. Halkımızın cebine ve mutfağına göz dikenlere karşı iki TIR ürünü tanzim noktalarına bedelsiz verdi' yönündeki tweet'i olduğunu belirterek, gönderme yaptı. Kılıçdaroğlu, "Antalyalı bu iki vatandaşıma canı gönülden teşekkür ederim. Onlar vatandaş pahalı almasın diye götürüp iki TIR'ı verdiler. Bunlar da o ürünleri götürüp para ile sattılar. Bedava aldıklarını parayla sattılar. Vatandaş sana bedava vermiş, sen götürdün tanzimde parayla sattın. Bu para nereye gitti?" dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARINI UYARDI

CHP'li belediyelerin her şeyin hesabını verdiğini dile getiren Kemal Kılıçdardoğlu, belediye başkanlarına seslendi. Kılıçdaroğlu, "Her kuruşun hesabını halka vereceksiniz. Bütün belde halkını, hangi partiden olursa olsun, hepsini kucaklayacaksınız. Herkese eşit hizmet götüreceksiniz. Sadece yoksulların olduğu yerlere pozitif ayrımcılık yapacaksınız" uyarılarında bulundu.

'İŞSİZLİK BAŞINI ALMIŞ GİDİYOR'

İşsizliğin başını alıp gittiğini savunan Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da 1500 kişinin alınacağı geçici işe 40 bin kişinin başvurduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bizim belediyelerimizin olduğu yerde, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Antalya nereden yönetilmeli, saraydan mı Antalya'dan mı yönetilmeli? Siz seçiyorsunuz. Antalya, Antalya'dan yönetilmelidir" diye konuştu.

TÜREL'İ ELEŞTİRDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e de eleştirilerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sizin belediye başkanınız var, görevinin sonuna geliyor, görevi bırakacak. Pek çok belediye başkanına 'İstifa et' dediler. Kimi ağlayarak ayrıldı, kimi sesini çıkarmadan ayrıldı. Türel de diyor ki 'Genel Başkanım eğer ima ederse bir saniye bile düşünmeden derhal istifa ederim'. Sen Antalyalılara sordun mu istifa kararını? Kim seni seçti; Antalyalılar. Onu kabul etmiyor. 'Beni buraya Erdoğan getirdi, ben Erdoğan'a karşı sorumluyum' diyor. Geri alması gayet doğaldır, çünkü demokrasi kültürü yok. Bir kişi başarısızsa ona dersini halk verir. Yetkiyi halktan alıyor ve sözünü tutmuyorsa, halk onu iktidardan indirecek."



