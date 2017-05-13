Kılıçdaroğlu: O insanları insan olarak değerlendirmek mümkün değil (2)

KILIÇDAROĞLU: ELİM BİR KAZA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Derneği'nce düzenlenen 'Referandum Sonrası Türkiye Siyasetinde Gelişmeler' konulu panele katılmak için geldiği Bursa'da, İzmir Buca'dan kiraladıkları midibüsler ile Marmaris'e giderken, Muğla-Marmaris karayolunda meydana gelen ve 23 kişinin öldüğü kaza ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Kaza nedeniyle Buca Belediye Başkanı ve Marmaris Belediye Başkanı ile görüştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Elim bir kaza. Buca'dan bazı vatandaşlarımız tuttukları otobüslerle Marmaris turu düzenliyorlar. 23 vatandaşımız, annemiz, çocuğumuz hayatını kaybetmiş durumda. 8 ağır yaralı olduğu ifade ediliyor. Gerek Marmaris, gerek Buca Belediye Başkanlarımız olayın bütün ayrıntılarını öğrenmeye ve aileleri ve cenazeleri tekrar İzmir'e taşıma konusunda çaba harcıyorlar. Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun. Hayatını kaybeden çocuklarımız ve annelerimiz açısından ifade edeyim. Sabırlar diliyorum. Başka söylenecek bir şey yok" dedi.

