Kılıçdaroğlu'nun yoğun İstanbul programı

Gülseli KENARLI -Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL,() CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum öncesi bugün İstanbul'da 3 programla sivil toplum kuruluşları, üniversiteliler ve partileriyle bir araya geliyor.

Kılıçdaroğlu ilk olarak Balkan Dernekleri ve Federasyonları ile bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşiyor.



Kılıçdaroğlu daha sonra Hayırlı Üniversiteliler Platformu ile bir araya gelecek ve partisinin İstanbul Genişletilmiş 3. Bölge toplantısına katılacak. Kılıçdaroğlu'na İstanbul programında, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat eşlik ediyor.

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