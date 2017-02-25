Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyaz Saray’da Sansür Uygulaması
Beyaz Saray’da basına Sansür Uygulaması
2017 hac kuraları çekildi
Hac kuraları çekildi, sonuçları öğrenmek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdam mesajı
Cumhurbaşkanı'ndan bir referandum mesajı daha
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül'le ilgili karar verildi
Dün serbest bırakılmıştı, kundakçı, tutuklandı

Kılıçdaroğlu'nun yoğun İstanbul programı

Gülseli KENARLI -Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL,() CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum öncesi bugün İstanbul'da 3 programla sivil toplum kuruluşları, üniversiteliler ve partileriyle bir araya geliyor. Kılıçdaroğlu ilk olarak Balkan...

Kılıçdaroğlu'nun yoğun İstanbul programı

Gülseli KENARLI -Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL,() CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum öncesi bugün İstanbul'da 3 programla sivil toplum kuruluşları, üniversiteliler ve partileriyle bir araya geliyor.

Kılıçdaroğlu ilk olarak Balkan Dernekleri ve Federasyonları ile bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşiyor.


Kılıçdaroğlu daha sonra Hayırlı Üniversiteliler Platformu ile bir araya gelecek ve partisinin İstanbul Genişletilmiş 3. Bölge toplantısına katılacak. Kılıçdaroğlu'na İstanbul programında, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat eşlik ediyor.

 

 (FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.