KILIÇDAROĞLU'NUN CANLI YAYINA KATILDIĞI ALANDA GERGİNLİK (2)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-ATAŞEHİR Cumhuriyet Parkı'nda, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir televizyon kanalının canlı yayınına katıldığı sırada, aynı parkta etkinlik düzenleyen Ak Parti ilçe teşkilatı ile program katılımcıları arasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet polisleri, iki grubun arasına girerek gerginliği önledi. Programın çekimleri sürerken polis, önlemine devam ediyor.

Ak Parti Ataşehir İlçe Başkanı Ahmet Özcan, "Bu meydan ilçe seçim kurulu ve mülki idare tarafından miting yapılabilecek, siyasi çalışma yapılabilecek bir alan olarak ilan edildi. Biz de müracaatımızı yaptık ve 19 Haziran 2018 tarihi Ak Parti İlçe Başkanlığı'na, burada siyasi faaliyette bulunmak için tahsis edildi. Program için dün akşamdan beri kurmaya başladılar, biz de gerekli itirazlarımızı yaptık ve saat 4'te geldik. Orada herhangi bir sıkıntı yoktu, ne zaman ki seçim otobüsümüz geldi, oradaki bir grup otobüse saldırdı. Polis araya girip yatıştırdı, ondan sonra herhangi bir gerginlik olmadı." dedi.

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