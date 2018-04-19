Kılıçdaroğlu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı-1

İstanbul,()
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut son yolculuğuna uğurlandı. İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ndeki cenazeye Kılıçdaroğlu da katıldı.
ümraniye escort
İstanbul,() CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut son yolculuğuna uğurlandı. İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ndeki cenazeye Kılıçdaroğlu da katıldı.
19 Nisan 2018 Perşembe 14:00
İstanbul,()
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut son yolculuğuna uğurlandı. İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ndeki cenazeye Kılıçdaroğlu da katıldı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:21
|06:12
|13:14
|17:00
|19:56
|21:33