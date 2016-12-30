ANKARA()-CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dilbilimci Necmiye Alpay ile Yazar Aslı Erdoğan'ı telefonla aradı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tahliye edilen Dilbilimci Necmiye Alpay ile Yazar Aslı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Aramıza hoşgeldiniz" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, Necmiye Alpay ve Aslı Erdoğan'ı aradı
ANKARA()-CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dilbilimci Necmiye Alpay ile Yazar Aslı Erdoğan'ı telefonla aradı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tahliye edilen Dilbilimci Necmiye Alpay ile Yazar Aslı Erdoğan'a geçmiş...
30 Aralık 2016 Cuma 12:47
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