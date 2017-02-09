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Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya 3 şehitle ilgili tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, El Bab’da 3 askerin şehit olmasının ardından, Rusya’nın yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Askerlerimizin şehit edilmesi, Rusya tarafından kuru bir başsağlığıyla geçiştirilemeyecek...

Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya 3 şehitle ilgili tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, El Bab’da 3 askerin şehit olmasının ardından, Rusya’nın yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Askerlerimizin şehit edilmesi, Rusya tarafından kuru bir başsağlığıyla geçiştirilemeyecek kadar önemli bir hadisedir’’ dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından bugün El Bab’da şehit düşen askerler hakkında bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun mesajında "2 gündür acı haberler alıyoruz.

El Bab'ta şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye'ye sabır diliyorum. Yanlış politikalar uygulayarak Ortadoğu bataklığına saplanan, her gün ayrı bir şehit haberi ile yüreği yanan bir ülke haline geldik. Askerlerimizin şehit edilmesi, Rusya tarafından kuru bir başsağlığıyla geçiştirilemeyecek kadar önemli bir hadisedir!’’ ifadeleri yer aldı.

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