Kılıçdaroğlu'ndan polislere karanfilli kutlama 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle TBMM'ye gelişinde yol boyunca rastladığı polislere karanfil vererek başarı ve kolaylıklar diledi.
(FOTOĞRAF)
ANKARA ()
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle TBMM'ye gelişinde yol boyunca rastladığı polislere karanfil vererek başarı ve kolaylıklar diledi. (FOTOĞRAF) ANKARA ()
10 Nisan 2018 Salı 14:55
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle TBMM'ye gelişinde yol boyunca rastladığı polislere karanfil vererek başarı ve kolaylıklar diledi.
(FOTOĞRAF)
ANKARA ()
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