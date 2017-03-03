Kılıçdaroğlu'ndan Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın yakınlarına başsağlığı ziyareti

İSTANBUL () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde vefat eden Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın İstanbul'da yaşadığı evi ziyaret ederek yakınlarına başsağlığı diledi.
(FOTOĞRAF)
İSTANBUL () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde vefat eden Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın İstanbul'da yaşadığı evi ziyaret ederek yakınlarına başsağlığı diledi. (FOTOĞRAF)
03 Mart 2017 Cuma 23:48
İSTANBUL () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde vefat eden Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın İstanbul'da yaşadığı evi ziyaret ederek yakınlarına başsağlığı diledi.
(FOTOĞRAF)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:49
|07:27
|13:26
|16:36
|19:08
|20:34