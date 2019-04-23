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Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan ile 9 kişiden 8'i serbest bırakıldı

Şehit cenazesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 1'i kadın 4 kişi de sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı. 4 kişinin de serbest bırakılmasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i serbest kalmış oldu.

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan ile 9 kişiden 8'i serbest bırakıldı

Şehit cenazesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 1'i kadın 4 kişi de sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, akşam saatlerinde jandarmadaki işlemlerinin ardından Çubuk Adliyesi'ne getirildi. 4 şüpheli, savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 4 kişiyi, karakola imza atma adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 

Sabah saatlerinde adliyeye getirilen 5 şüpheliden 3'ü savcılık tarafından, 1'i de nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılmıştı. Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı sırada kameralara yansıyan Osman S.'nin ise gözaltı süresi uzatılmıştı. 4 kişinin de serbest bırakılmasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i serbest kalmış oldu.  
 

 

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