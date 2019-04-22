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Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan ile 8 kişi gözaltına alındı (4)

4 ŞÜPHELİ DE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 1'i kadın 4 kişi de jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye...

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan ile 8 kişi gözaltına alındı (4)

4 ŞÜPHELİ DE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 1'i kadın 4 kişi de jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, adliyeye çıkarılırken ceketiyle yüzünü kapattı. 4 kişinin savcılıkta sorgusu sürüyor. Böylece, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişinin tamamının adliyeye sevki gerçekleşti. 
Bu arada, sabah adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ünün savcılık tarafından serbest bırakılmasından sonra, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli de serbest bırakıldı.
SALDIRGANIN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı sırada kameralara yansıyan Osman Sarıgün'ün gözaltı süresi ise savcılık sorgusu ardından uzatıldı.
TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI TESPİT EDİLEMEDİ
Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, şüphelilerin herhengi bir terör örgütü ile irtibatının tespit edilemediği; ancak soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi. Jandarma ekiplerinin olay anında çekilen görüntü kayıtlarını incelediği ve soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği de belirtildi. 
Öte yandan, olayın yaşandığı Akkuzuluk Mahallesi'nde, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, mülkiye müfettişi ve jandarmadan bir yetkili incelemelerde bulundu.  

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