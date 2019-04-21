Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı (4)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Başer, "Çubuk ilçesi Akkuzulu köyünde şehit cenazesi için taziye ziyaretinde bulunan CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eylem nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca çok yönlü olarak gerekli adli soruşturmaya başlanılmıştır" dedi.

BAKAN GÜL: MENFUR SALDIRIYI KINIYORUM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, Twitter'dan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

​BAKAN ÇAVUŞOĞLU: KABUL EDİLEMEZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyorum. Kabul edilemez. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SORUMLULAR AÇIĞA ÇIKARILACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkarılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır."

MANSUR YAVAŞ: ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Kaleminden ve ekranından bu milletin huzuruna nefret akıtan birtakım provokatörler bu toprakların helâl süt emmiş çocuklarını kandıramayacaktır" ifadelerini kullandı.

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