Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı (2)

KILIÇDAROĞLU, EVDE TUTULUYOR

Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı törende bir grubun saldırısına uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, halen ilçedeki evde tutuluyor. Kalabalıktan bazıları evi taşlarken, bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ile çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya bölgeye gelerek kalabalığın evin çevresinden dağılmaları için uyarıda bulundu. Akar daha sonra Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve girdi. Evin çevresindeki kalabalığın da dağıldığı görüldü.

Olay anında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan gençlik örgütlenmesinden sorumlu başdanışmanı Deniz Demir, yaşanan olaya ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Demir, "Ankara Çubuk’tayız, bir grup tarafından saldırıya uğradık. Genel Başkanımızın durumu iyi. Güvenlik güçleri kontrolü sağladıktan sonra bölgeden ayrılacağız" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ise, "Kemal Bey güvenli bir yere alındı. Soğukkanlılığımızı koruyacağız. Kemal Bey iyi. Gerekli açıklamayı yapacağız" diye konuştu. Bu arada CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada tüm milletvekili ve yöneticiler Ankara'ya çağırıldı.

VALİLİK: GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Olayla ilgili Ankara Valiliği de bir açıklama yaptı. Açıklamada, şehit cenaze töreninde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir protesto eyleminde bulunulduğu belirtilerek, "Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır."



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