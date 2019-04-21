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Kılıçdaroğlu'na, şehit cenazesinde saldırı (10)

TÜRKİYE DEMOKRASİ PLATFORMU'NDAN KINAMA Türkiye Demokrasi Platformu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenaze töreninde, bir grubun saldırısına...

Kılıçdaroğlu'na, şehit cenazesinde saldırı (10)

TÜRKİYE DEMOKRASİ PLATFORMU'NDAN KINAMA
Türkiye Demokrasi Platformu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenaze töreninde, bir grubun saldırısına uğraması ile ilgili kınama mesajı yayınladı. Demokrasiye yapılan bir saldırı olarak değerlendirilen olayla ilgili faillerin bir an evvel yargı önüne çıkartılması istendi. Türkiye Demokrasi Platformu açıklaması şöyle:
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı aynı zamanda demokrasimize yönelik bir saldırı sayıyor, faillerin bir an önce yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Siyasi gerilimin, Sayın Kılıçdaroğlu’na  saldırı örneğinde olduğu gibi siyasi şiddet eylemlerine dönüşmemesi için, siyasileri hedef gösterici söylemden uzak durmaya davet ediyoruz."

 

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