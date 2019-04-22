Kılıçdaroğlu'na saldırıya Bursa ve Yalova'da protesto

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde dün şehit cenazesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı Bursa ve Yalova'da protesto edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik dün Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde yapılan saldırı Bursa'da protesto edildi. Basın açıklamasını okuyan CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, bu türden saldırıların siyasilerin nefret söylemlerinden dolayı gerçekleştiğini ifade etti.

'ŞEHİDE YAPILMIŞ SAYGISIZLIK'

Şehit cenazesinde böyle bir olayın yaşanmasının öncelikle şehide saygısızlık olduğunu belirten Akkuş, "Sayın Genel Başkanımıza yapılan bu saldırı aynı zamanda şehidimize yapılmış bir saldırıdır. Biz arkadaşlarımızla birlikte Cumhuriyet Savcılığına İçişleri Bakanı Soylu ile ilgili ilamda bulunduk. Meydanlarda Cumhuriyetin kurucusu ve Atatürk'ün mirası Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimler ağza alınmayacak laflar söylediyse, bu saldırının altyapısını hazırlayanlar da onlardır. Topluma kin ve nefret söyleminde bulunanlar bu olayda pay sahipleridir" dedi.

YALOVA'DA PROTESTO

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya tepki için CHP Yalova teşkilatı, Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP'li belediye meclisi üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı. Saldırının organize bir eylem olduğunu belirten CHP İl Başkanı Nur Koçak, "Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürükleyerek bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanığız. Buna fırsat vermeyeceğiz. Gün kızgın demiri soğutma günüyse, herkes de buna göre davranmalıdır" diye konuştu.



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