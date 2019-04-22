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Kılıçdaroğlu'na saldırı Muğla'da protesto edildi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırı, Muğla'da basın açıklamasıyla protesto edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit...

Kılıçdaroğlu'na saldırı Muğla'da protesto edildi
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırı, Muğla'da basın açıklamasıyla protesto edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde yapılan saldırı Muğla'da protesto edildi. Merkez ilçe Menteşe'deki Sınırsız Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ ve çok sayıda partili katıldı. Grup adına basın açıklamasında bulunan CHP Muğla İl Sekreteri Müge Yenisu Girenis, "Saldırıyı gerçekleştirilen hakkında derhal yasal işlemler yapılmalıdır. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı daha önce sarf etmiş olduğu sözler dikkate alınarak derhal istifa etmelidir. Bu arada Milli Savunma Bakanı'na da bir sorumuz var. Genel Başkanımızı linç etmek isteyen, 'O evi yakın' diye bağıran hainlere dönüp de 'Mesajlarını verdiniz' demek ne anlama geliyor? Bizler ve aziz milletimiz soğukkanlılıkla oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz.  Bizler Kuvayı Milliye'nin devamı olan partisiyiz" dedi.
Basın açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı alkışlarla protesto edildi.

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