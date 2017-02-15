Kılıçdaroğlu, minibüste saldırıya uğradığı belirtilen başörtülü genç kızı ziyaret ediyor (1)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de bir minibüste saldırıya uğradığı belirtilen başörtülü genç kızı ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu, kızın ailesiyle birlikte yaşadığı Bostancı'daki eve geldi.
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de bir minibüste saldırıya uğradığı belirtilen başörtülü genç kızı ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu, kızın ailesiyle birlikte...
15 Şubat 2017 Çarşamba 15:18
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de bir minibüste saldırıya uğradığı belirtilen başörtülü genç kızı ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu, kızın ailesiyle birlikte yaşadığı Bostancı'daki eve geldi.
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