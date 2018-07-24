Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile görüşecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 11.00'de TBMM Başkanı Binal Yıldırım'ı ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Binali Yıldırım ile, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun durumuna ilişkin görüşeceği öğrenildi.
24 Temmuz 2018 Salı 17:45
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 11.00'de TBMM Başkanı Binal Yıldırım'ı ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Binali Yıldırım ile, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun durumuna ilişkin görüşeceği öğrenildi.
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