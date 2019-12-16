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Kılıçdaroğlu Kazakistan bağımsızlık günü programında konuştu

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-HARBİYE'de bulunan Cemal Reşit Rey konser salonunda Kazakistan'ın 28. Bağımsızlık yıldönümü nedeniyle 'Tarihten Esintiler' adlı program düzenlendi. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı...

GENEL 16.12.2019, 21:25
Kılıçdaroğlu Kazakistan bağımsızlık günü programında konuştu

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-HARBİYE'de bulunan Cemal Reşit Rey konser salonunda Kazakistan'ın 28. Bağımsızlık yıldönümü nedeniyle 'Tarihten Esintiler' adlı program düzenlendi. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı siyasetçiler ile kazak vatandaşları katıldı. Kılıçdaroğlu konserde yaptığı konuşmasında, “İki ülkeyi birbirine bağlayan birçok projeyi birlikte yürütüyoruz. Kazakistan Türkiye'nin Uzak Doğuya uzanan ulaşım yollarında önemli bir geçiş köprüsü. Türkiye de aynı şekilde Kazakistan'ın Batıya ulaşımında önemli bir rol oynuyor" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti'nin 28. Bağımsızlık Yıldönümü nedeniyle düzenlenen “Tarihten Esintiler" etkinliğine katıldı. Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile birlikte Kazak vatandaşları yer aldı. Kazak ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte ilk konuşmayı Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly yaptı.
 
16 JELTOKSAN OLAYLARI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmasında, “Kazakistan'ın bağımsızlığını, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla elde ettiği doğrudur. Ancak, Kazaklar'daki özgürlük ve bağımsızlık ateşi, bu tarihten daha eskiye dayanır. 16 Aralık 1982 tarihinde, Moskova'nın Kazakistan'ın yönetimine ve iç işlerine yapılan bir müdahale karşısında, Almatı şehrinde, tepkilerini dile getiren Kazaklar'ın eylemleri kısa zamanda yayılır ve büyür. Bu bağımsızlık arayışı sürecinde, o dönemdeki Sovyet yönetiminin askeri müdahalesiyle tam 174 kişi kısa zamanda hayatını kaybeder, yüzlercesi de yaralanır. Kazak dilinde Aralık ayının adı, Jeltoksan'dır. Nitekim bu olaylar da Kazakistan'ın yakın tarihine, '16 Jeltoksan olayları' olarak geçmiştir. 5 yıl Kazakistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsız bir devlet olunca, yeni devletin Başkan'ı olan Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'ın bağımsızlık günü olarak 16 Aralık'ı kabul eder. Dolayısıyla Kazakistan'da, 16 Aralık bağımsızlık günü hem bağımsızlık günüdür hem de bağımsızlık ateşinin yandığı bir gün olarak kabul edilir" İfadelerini kullandı.
 
"KAZAKİSTAN 28 YILDA OLAĞAN ÜSTÜ GELİŞMELER KAYDETMİŞTİR"
Kılıçdaroğlu, "Kazakistan bağımsızlık sürecinde geride bıraktığı 28 yılda olağan üstü gelişmeler kaydetmiştir. 1911 yılında İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanlığını üstlendi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği teşkilatı toplantısını düzenledi, Asya da İşbirliği Güven ve Arttırıcı Önlemler konferansının kurumsallaşmasına katkı verdi. Kazakistan'ın bu başarıları elbette bizleri de memnun etmekte, gururlandırmaktadır. İki ülkeyi birbirine bağlayan birçok projeyi birlikte yürütüyoruz. Kazakistan Türkiye'nin Uzak Doğuya uzanan ulaşım yollarında önemli bir geçiş köprüsü. Türkiye de aynı şekilde Kazakistan'ın Batıya ulaşımında önemli bir rol oynuyor" diye konuştu.
 
"BAĞIMSIZLIĞINIZIN 28'NCİ YIL DÖNÜMÜNÜ YÜREKTEN KUTLUYORUM"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmasında, “Kazakistanlı hemşerilerimize 16 milyon İstanbullunun en kalbi duygularını, en sıcak duygularını iletmeyi bir borç biliyorum. Sizlerin bağımsızlığının 28'nci yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Nice yıllar, nice yüz yıllar bu kutlamaların en sıcak şekliyle devam etmesini diliyorum" dedi.
Konuşmaların ardından Büyükelçi Saparbekuly, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na geleneksel Kazakistan halk çalgıları hediye etti. Kazakistan Cumhuriyeti'nin 28. Bağımsızlık Yıldönümü nedeniyle pastayı da Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Saparbekuly birlikte kesti. Tören, Kazakistan Senfoni Orkestrası'nın verdiği konserle sona erdi.
(FOTOĞRAF) 
 

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