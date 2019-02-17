Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...
Aykut Kocaman: Protesto edilecek ne yapmış olabilirim?
Aykut Kocaman'dan Protesto açıklaması

Kılıçdaroğlu: İthal belediye başkanıyla İzmir yönetilir mi? (2)

VAPURLA GİTTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkapınar Spor Salonu’ndaki  aday tanıtım töreninin ardından, burada partisinin yeniden aday gösterilmeyen mevcut belediye başkanları ile basına kapalı toplantı yaptı. Buradaki toplantının...

Kılıçdaroğlu: İthal belediye başkanıyla İzmir yönetilir mi? (2)

VAPURLA GİTTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkapınar Spor Salonu’ndaki  aday tanıtım töreninin ardından, burada partisinin yeniden aday gösterilmeyen mevcut belediye başkanları ile basına kapalı toplantı yaptı. Buradaki toplantının ardından Pasaport Vapur İskelesi’ne gelen Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, ilçe belediye başkan adayları ile birlikte kendilerini bekleyen 'Prof. Dr. Aziz Sancar' isimli vapura bindi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’na geçen Kılıçdaroğlu, kaptan köşkünde Aziz Kocaoğlu ile sohbet etti, güvertede İzmir Körfezi’ni izledi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328