Kılıçdaroğlu ile görüşemeyen pazarcılar, Ankara'ya yürüyecek

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir Balçova’daki programının olduğu otel önüne gelen İzmirli pazarcılar, kendisiyle görüşemedi.

Açıklama yapan esnafın sözcüsü Faysal Acar, Kılıçdaroğlu’nun sorunu çözeceğine dair kendilerine söz verdiğini ileri sürdü. Acar, yer konusunda bekledikleri formül üretilmediği takdirde Ankara’ya yürüyeceklerini söyledi.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Özkanlar Pazaryeri'nin mahkeme kararı ile kaldırılmasının ardından başlayan yer sorunu konusu henüz çözüme kavuşturulamadı. Pazarcı esnafı da Balçova’da bir otelde düzenlenen ‘Eğitimde Adalet ve Geleceği Düşünmek’ adlı sempozyuma katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için otele geldi. Polisin içeri girmelerine izin vermediği pazarcılar, saatlerce dışarda Kılıçdaroğlu’nu bekledi. Kılıçdaroğlu, programın ardından otelden ayrılmak için aracına bindi. Esnafla görüşmeyen Kılıçdaroğlu, İzmir’den ayrılırken pazarcılar da duruma tepki gösterdi. Esnaf sözcüsü Faysal Acar, Kemal Kılıçdaroğlu İzmir’e geldiğinde kendisiyle havaalanında görüştüklerini ve sorunun çözümü için söz aldıklarını ileri sürdü. Acar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu sorunu çözümsüzlüğe itmekle suçlayarak, "Kocaoğlu bize ‘Gidin ne haliniz varsa görün, elinizden geleni ardınıza koymayın. Gidin, Genel Başkan'ın yolunu kesin’ demekle bu sorunu çözemez. Aziz Kocaoğlu ayağına kurşun sıktı. Genel Başkan'ın ağzından çıkacak laf bizim için çok önemli. Aylardır bu esnaf mağdur. Ben, Sayın Kılıçdaroğlu ile ikinci kez görüştüm. İzmirli CHP milletvekillerinin tamamı ile görüştüm" dedi.

'KILIÇDAROĞLU BİZE SÖZ VERDİ'

Açıklamasında CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in de pazarcılara ‘Siz provakatörsünüz’ dediğini iddia eden Faysal Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ali Yiğit, bir milletvekiline yakışacak açıklama yapmadı. Aziz Kocaoğlu da çıkıp hala diyor ki ‘Biz pazarcılara yer gösterdik, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve pazarcılar yeri istemiyor.' Biz deli miyiz yeri istemeyelim? Gösterdiği yer, 70 yıllık Emekçi Kadınlar Parkı. Koca koca ağaçların kesilip pazaryeri yapılamayacağını bildiği için ve sadece Hasan Karabağ, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu için onun yolunu kesmek için yapılan hareketler bunlar" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bire bir görüştüğünü ve dosya verdiğini savunan Acar, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu 'Ben söz veriyorum, İzmir'den ayrılmadan bu sorunu çözüp açıklama yapacağım' dedi. Bizim sorunumuzu giderecek olan tek yer, Bayraklı Özkanlar pazaryerine yakın olan viyadük altıdır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile görüşmemde bize Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait olan yeri verdiklerini söyledi. Karayolları Genel Müdürü de hiçbir sorunun olmadığını belirtti. Buna rağmen Aziz Kocaoğlu topu hükümete atıp, ‘Hayır vermediler’ diyor."

'ESNAFI SUÇA İTİYORSUNUZ'

CHP içerisinde kargaşa yaşandığını ve kendilerinin de parti içi sorunlara malzeme yapıldığını savunan Faysal Acar, pazarcıların siyasi hiçbir amaçlarının bulunmadığını, tek amaçlarının ekmekleri olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun sorunu çözmemesi halinde yürüyerek Ankara'ya gideceklerini açıklayan Acar, "Bir milletvekili için 'Hak, hukuk, adalet' diye yürüyüş yapıyorlar. Özellikle İzmir milletvekillerine sesleniyorum. Bu halkı aldatan, yalan söyleyen İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’e sesleniyorum. 900 insana yalan söyleyip bu insanları suça itiyorsunuz, yasa dışı iş yapmaya çalışıyorsunuz. Bir proje yaptınız, esnafı işsiz bıraktınız. Bu esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve meclise yürüyecek. Bir ağaç için çadırlarda yatan milletvekillerine sesleniyorum. Neden 900 esnaf için bir şey yapmıyorsunuz" sözleri ile açıklamasını sonlandırdı. Pazarcı esnafı, açıklamanın ardından dağıldı.



FOTOĞRAFLI