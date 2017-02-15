Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin giyim tarzıyla uğraşmak gibi bir düşünceyi hiç kimse kafasından dahi geçirmemelidir

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmaları kapsamında bazı sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyor. Kılıçdaroğlu, Dedeman Otel'de Ordu Dernekleri ve Federasyonları'yla basına kapalı olarak bir araya geldi. CHP Genel Başkanı, Maltepe'de bir minibüste saldırıya uğrayan başörtülü genç kız ve ailesini ziyaret edeceğini söyledi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de bir minibüste saldırıya uğrayan başörtülü kadını ziyaret edeceğini belirterek, “Şunu da kısaca ifade edeyim. Başı örtülü bir kız kardeşimize yapılan saldırıyı dün grup toplantısında kınamıştım, doğru olmadığını ifade etmiştim. Hiç kimsenin giyim tarzıyla uğraşmak gibi bir düşünceyi hiç kimse kafasından dahi geçirmemelidir. Herkes bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında özgürce gezebilmelidir. Herkesin giyimine, kuşamına, herkesin saygı duyması gerekir. Ben de öğleden sonra aileyi ziyaret edeceğim, kız kardeşimle tanışacağım. Onun da sorunlarını dinleyeceğim" dedi.



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