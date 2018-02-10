ANKARA, () - CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında düşen helikopter ile ilgili bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la telefonla görüştü
ANKARA, () - CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında düşen helikopter ile ilgili bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan...
10 Şubat 2018 Cumartesi 18:06
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