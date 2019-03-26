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Kılıçdaroğlu Eyüpsultan'da konuştu

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eyüpsultan'da düzenlenen mitinge katıldı. Kılçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Emel Bilaloğlu eşlik etti. Burada...

Kılıçdaroğlu Eyüpsultan'da konuştu

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eyüpsultan'da düzenlenen mitinge katıldı. Kılçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Emel Bilaloğlu eşlik etti.
Burada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Huzur içinde çalışacağız. Kavga etmeyeceğiz. Hiç kimseyi kötülemeyeceğiz. Bizim ruhumuzda adalet, güzellik var. Biz insan sevgisini yüreğimizde taşıyoruz. İstedikleri iftirayı atsınlar. İstedikleri kötülükleri yapsınlar. Eyüpsultan'ın mekanındayız. Mübarek bir insanın mekanındayız. O mekana her zaman saygı duyduk. Her zaman saygı duyacağız. Bir belediye başkan adayımız var. İyi bir insan Herkesi kucaklayan bir insan. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir insan. Bütün amacı daha güzel bir Eyüpsultan. Bütün amacı birlikte huzur içinde yaşayan bir Eyüpsultan. Bunun için mücadele ediyor. Bunun için gece gündüz çalışıyor. O en çok sizlere güveniyor. Sizlerin vereceği her oy daha güzel daha huzurlu bir Eyüpsultan'ın kapılarını sonuna kadar açacak. Eyüpsultan'da Emel Bilaloğlu, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu Dolayısıyla iki 'oğlu' üçüncüsü ben 'Kılıçdaroğlu'Bir de dördüncüsü 'Kaftancıoğlu' Şu anda İstanbul'da hep beraber mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi gerçekleştirmek için birlikte çaba harcıyoruz. Sorunlarınız var biliyorum. İşsizlik sorunu var. Mutfaklarda yangın var. Çocuklarınız, evlatlarınız işsiz biliyorum. Bütün bunları aşabiliriz. Ama beraber aşacağız. Bu mücadele demokrasi mücadelesidir" dedi.
 

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