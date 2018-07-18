Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve yakınlarına 359 bin lira tazminat ödeyecek

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Man Adası" iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 1.5 milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun davacılara 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Karar duruşmasında son sözü sorulan davası Özdemir Bayraktar'ın Avukatı, "Davalı taraf herhangi bir özür dilememiştir. Daha doğrusu karşı taraf şahsi olarak veya medya vasıtasıyla özür dahi beyan etmemiştir. Davamızın kabulünü istiyoruz" dedi. Yargılama sürecinde reddi hakim ve delil taleplerinin reddedildiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik ise, "Bu hukuksuzluğa ortak olmayacağımızı belirterek ve cübbemizi çıkartarak duruşma salonunu terk ediyoruz" dedi ve duruşma salonundan çıktı.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, davacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kızı Sümeyya Erdoğan Bayraktar, kızı Esra Albayrak, dünürü Özdemir Bayraktar, eniştesi Ziya İlgen, dünürü Sadık Albayrak, dünürü Orhan Uzuner, dünürü Osman Ketenci'nin avukatları katıldı. Davalı Kılıçdaroğlu'nu temsilen Avukat Celal Çelik duruşmada hazır bulundu.

Son sözü sorulan bazı davacıların Avukatı Ferah Yıldız, "İlk olarak olayın iftira boyutuyla ele alınmasını istiyoruz. Zira davalı taraf 21 Kasım 2017 tarihli grup konuşmasında elindeki belgeleri sallayarak milyonlarca dolar paranın yurt dışına transfer edildiğini söylemişti. Bu belgeleri sunamadığı gibi, iddialarını da ispatlayamamıştır. İkinci olarak da olayın hakaret boyutu ile ele alınmasını istiyoruz. Zira müvekkilim Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olması ve makamı yanında bir baba olarak çocuklarına dokunulması nedeniyle manevi zarara uğramıştır. Davamızın kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

'DAVALI TARAFTAN HERHANGİ BİR ÖZÜR GELMEMİŞTİR'

Son sözü sorulan davacı Özdemir Bayraktar'ın Avukatı Abdullah Demirhan, müvekkilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü olduğunu hatırlatarak, "Müvekkilim İHA ve SİHA'ları Türkiye'de ilk üreten firmanın sahibidir. İş adamı denilince dünür olarak akla gelmektedir. Bir hafta boyunca müvekkilim dünür olarak zan altında bırakılmıştır. Bu hakaretten dolayı manevi tazminata hak kazanmıştır. Davamızın kabulünü istiyoruz. Ayrıca davalı taraftan herhangi bir özür gelmemiştir. Daha doğrusu karşı taraf şahsi olarak veya medya vasıtasıyla özür dahi beyan etmemiştir" dedi.

Son sözü sorulan davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik de "Davanın en başından bu yana mahkemece Türk yargı tarihine geçecek denli hukuksuzluklar yapılmıştır. Bu hukuksuzlukları tarihe not düşmek amacıyla sunmuş olduğumuz dilekçelere ve tutanaklara yansımasını sağlayarak bilinmesini istedik. Defalarca sayın mahkeme yargıcının davalardan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan kaynaklı nesnel davranamayacağını ortaya koyduk ve hakimin reddi yoluna başvurduk. Ne var ki hukuksuz bir şekilde taleplerimiz karşılanmaksızın ve hakimin reddi prosedürü uygulanmaksızın taleplerimiz reddedilmiştir" dedi.

Müvekkilinin talimatı üzerine davacılara yemin delili teklif ettiklerini söyleyen Avukat Celal Çelik, "Karşı tarafa yemin talebinde bulunduk. Ne var ki sayın mahkeme yargıcı bu yemin teklifine yönelik karşı tarafın beyanını bile beklemeksizin talebimizin hukuksuzca reddine karar vermiştir" dedi.

CELAL ÇELİK CÜBBESİNİ ÇIKARARAK DURUŞMA SALONUNU TERK ETTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın belgeleri savcılığa sunduğunu, bu esnada kendisinin de orada olduğunu söyleyen Avukat Celal Çelik, "Savcılık o belgelerin tamamının doğru olduğunu, milyonlarca dolarlık rakamların hesaplara geçmiş olduğunun sabit olduğunu ifade etmiştir. Biz yukarıda ortaya koyduğumuz irade çerçevesinde bu hukuksuzluğa ortak olmayacağımızı belirterek ve cübbemizi çıkartarak duruşma salonunu terk ediyoruz" dedi.

359 BİN TL TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

Ardından kararını açıklayan mahkeme, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davacı Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin, Özdemir Bayraktar'a 60 bin, Esra Albayrak'a 22 bin, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a 22 bin, Necmeddin Bilal Erdoğan'a 20 bin, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin, Mustafa Erdoğan'a 15 bin, Sadık Albayrak'a 14 bin, Ziya İlgen'e 14 bin, Orhan Uzuner'e 13 bin, Osman Ketenci'ye 13 bin TL manevi tazminatı konuşma tarihi olan 21 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek olan faizi ile ödemesine hükmetti.