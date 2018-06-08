Kılıçdaroğlu: Erdoğan Demirören, değerli bir sanayiciydi

Taylan YILDIRIM/MANİSA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demirören Holding'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkenin büyümesine, kalkınmasına katkıda bulunan değerli bir sanayiciydi. Vefatından büyük üzüntü duyuyorum. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları için geldiği Manisa'da, Demirören Holding'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatına ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan Demirören'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Sayın Demirören, sanayi dünyamızın kıdemli bir üyesiydi. Ülkenin büyümesine, kalkınmasına katkıda bulunan, değerli bir sanayiciydi. Medya dünyamıza da son dönemde atıldı. Burada da başarılı bir çizgi izlediğini görüyoruz. Vefatından büyük bir üzüntü duyuyorum. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise "Önemli bir iş adamını, önemli bir kanaat önderini ve önemli bir medya patronunu kaybettik. Ailesine başsağlığı diliyoruz. CHP grup başkan vekili olarak tüm grubumuzdaki milletvekilleri adına, Demirören ailesine başsağlığı diliyoruz. Türk basının ve Türk iş dünyasın başı sağ olsun. Büyük bir kayıptır. Yerinin doldurulması zordur. Ailenin acısını paylaşıyoruz" dedi.