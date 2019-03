Kılıçdaroğlu'dan Kocaoğlu'na teşekkür: Kendisini İzmir'e adadı (5)

TORBALI'DA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de gün boyu sürdürdüğü seçim çalışmalarına Torbalı ilçesinde devam etti. İlçede seçim otobüsü üzerinden halka seslenen Kılıçdaroğlu’nu görmek isteyenler, evlerin çatı katlarına çıktı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun mitingine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da katıldı. İzmir Milletvekili olmaktan gurur duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Gideceğiz sandığa oyumuzu kullanacağız. CHP’li olan yerlerde CHP’li, İYİ Partili olan yerlerde İYİ Partili başkanları seçeceğiz. Demokrasiye sahip çıkma iradesini hep birlikte göstereceğiz. Mustafa Kemal’in Türkiye’sinde demokrasiyi yeniden canlandıracağız. İsmail beyi dinledim, artık ona aday demiyorum. Seçtikten sonra geleceğim, bir çay kahvesini içeceğim" dedi.

'HER MAHALLEYE BİR KREŞ'

Belediye başkanlarının istihdam yaratmasını isteyen Kılıçdaroğlu, Torbalı’da her mahalleye bir kreş yapacaklarını belirterek, şöyle dedi:

"Belediyeler her mahalleye bir kreş yapacaklar. Çalışan kadınlar çocuğunu güven içinde bırakmalı. Kadın çalışmıyorsa onun da gezmeye hakkı var. Onun da çocuğunu güven içinde bırakacağı bir güvene ihtiyacı var. Kreş en az 10 kişinin çalışacağı alanlar demek. Yeni iş alanları yaratacak. Sarayda oturanlar kavga istiyor. Biz barış istiyoruz, biz kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Biz yaşam felsefemizden dolayı tüm insanları kucaklarız."

'İSTEDİĞİ KANUNLARI ÇIKARDILAR'

Torbalı’nın sanayi ve tarım kenti olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "İşsizliğin olduğunu da biliyorum. AK Parti’ye oy verenleri, ‘Niçin oy verdin’ diye bir suçlama yapmam. 17 yıldır oy verdin, tek başına iktidar yaptın. İstediği kanunları çıkardılar. Devletin bütün kadrolarını atadılar. Elini vicdanına koy kardeşim" diye konuştu.

'BELEDİYEYİ BİLEREK BATIRDILAR'

CHP'nin Torbalı Belediye Başkan adayı İsmail Uygur ise "Sizlerle birlikte el ele gönül gönüle vererek kazanacağız. Mahkeme kumpası ile gasp ettikleri belediyemizi geri alacağız. Bunlar sadece belediyeyi gasp etmekle kalmadılar, bilerek ve kasten batırdılar. Bütün değerli konut imarlı arsaları satılmış. Bu belediyeyi hakikaten bu zihniyetten kurtarılmayız. İnşallah hep birlikte kurtaracağız. İşimiz zor ama kimse kuşku duymasın. Nasıl daha önce başardıysak hep birlikte yine başaracağız ve belediyeyi derleyip toparlayacağız. Talip olduğumuz görevin ne kadar zor olduğunu biliyoruz ama oy veren herkesin desteğine ihtiyacımız var. Biz herkesten oy istiyoruz. Torbalı’nın geleceğini düşünen herkesten oy istiyoruz. Söz veriyoruz ki asla bize oy verenleri pişman etmeyeceğiz, sizlerin başınızı önünüze eğmeyeceğiz. Ne diyoruz; Nerede kalmıştık? 1 Nisan günü kaldığımız yerden başlayacağız" dedi. Konuşmaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Tire ilçesine geçti.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI