Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu, saat 15.40 sıralarında Maltepe Cezaevi'ne geldi.
Kılıçdaroğlu'dan Enis Berberoğlu'na ziyaret
Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu, saat 15.40 sıralarında Maltepe Cezaevi'ne geldi.
26 Ocak 2018 Cuma 16:02
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