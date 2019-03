Kılıçdaroğlu Çekmeköy'de mitingde konuştu

Özden ATİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,()-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çekmeköy'de vatandaşa seslenerek "8 milyon vatandaşın işi yok. Son bir yılda 1 milyon 11 bin kişi işinden oldu. 1 milyon eve ekmek gitmemesi ne demektir? 1 milyon hanede çocukların yatağa aç girmesi ne demektir? Saray biliyor mu? Yakınları biliyor mu?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile birlikte Çekmeköy, Madenler Meydanı'nda halka hitap etti. Önce Çekmeköy Belediye Başkan adayı Seyfettin Yıldırım, projelerini anlattı. Daha sonra konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Nisan'dan itibaren Çekmeköy Belediyesi'nde çalışanların asgari ücretinin 2 bin 200 lira olacağını ve hiçbir işçinin işine son verilmeyeceğini söyledi.

"HER EVDE İŞ, HER EVDE AŞ OLACAK"

Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ki, ayın 31'inden sonra 2,5 milyon kişiye istihdam yaratacağız. 17 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Niye ayın 31'inden sonra. Daha önce yapsana millet gelsin sana oy versin. Beyefendi sen bu ülkeyi 17 yıldır yönetiyorsun, 17 yıldır tek başına yönetiyorsun. 17 yıldır istediğini yaptın. 17 yıldır istediğin kararnameyi çıkarttın, istediğini bakan yaptın. Peki vatandaş? 8 milyon vatandaşın işi yok. Son bir yılda 1milyon 11 bin kişi işinden oldu. 1 milyon eve ekmek gitmemesi ne demektir. 1 milyon hanede çocukların yatağa aç girmesi ne demektir? Saray biliyor mu? Yakınları biliyor mu? Çevresi biliyor mu? Ama biz biliyoruz. O nedenle Çekmeköy'de başkanlık yaptığı süre içinde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her evde iş, her evde aş olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Ben bunları söyledikçe, işsizliği, yoksulluğu anlattıkça tahammül edemiyorlar, kızıyorlar. Efendim 'ben sana gösteririm, dokunulmazlığa güveniyorsun da o nedenle göreceksin avukatlarıma talimat verdim.' Kime verirsen ver, vermezsen namertsin. Kimsenin önünde bu kardeşiniz asla diz çökmez. Her yerde onurumuzla ve gururumuzla duracağız." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Dünyanın iftirasını atıyorlar. Bu iftiralardan artık bıktık. Siyaset karalama yeri değildir. Siyaset kurumunun hesap vermesi lazım" dedi. Kılıçdaroğlu, vatandaştan Seyfettin Yıldırım'a destek vermesini istedi.

(FOTOĞRAF)