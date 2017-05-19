Kılıçdaroğlu: Bir darbeyle karşı karşıyayız, asla diz çökmeyeceğiz

Özgür ALTUNCU-Hakime TORUN-Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL,()-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaşam Varisi projesinin açılışını gerçekleştirdi. Yeşil alanlardan, çocuk ve spor parklarından, anıtlardan ve Japon bahçelerinden oluşan Vadiyi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı elektrikli araçla gezen CHP Lideri Kıbrıs kahramanları Denktaş anıtına çelenk bıraktı. Japon bahçesi hakkında Japon Başkonsolosundan bilgi aldı. Ardından da açılışı töreni için anfi tiyatroya geçti.

VATANDAŞLAR SÖZCÜ GAZETESİ AÇTI

Sarı Zeybek gösterisiyle başlayan törende ilk olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuştu. Sözcü Gazetesi'ne yönelik operasyonu eleştiren İmamoğlu, "Bütün saygınlığını yok sayarak müdahale etmek isteyebilirler. Biz bu milletin ulu değerlerinin yanında dik durmayı vazife edindik. Hiç kimse güzel sesleri kısamaz. Yürüyüşlerin önünde duramaz. Simge günlerdeki hiçbir etkinliğimizi engelleyemez" dedi. Bu sırada törene katılanlar Sözcü Gazetesi'nin bugünkü sayısının renkli kopyalarını kaldırdı.

BANDIRMA VAPURUNDAKİ 25 GENÇ

Mustafa Kemal'le birlikte Samsun'a giden ve isimleri çok bilinmeyen Bandırma vapurundaki 25 gen askerin isimlerini sayan İmamoğlu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sahneye davet etti. 25 genç askeri temsil eden gençlerle hatıra fotoğrafı çekildi.

CUMHURİYETİ KURANLARA BORÇLUYUZ

Bugünün 19 Mayıs olduğunu hatırlatan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetimizin hangi koşullarda kurulduğunu çocuklarımıza yeterince anlatamadık. Sanıyorlar ki bütün imkanlar vardı. 1920'li yıllarda okuma yazma oranı binde sekiz. Erkeklerde okuma yazma oranı yüzde 6. O şartlarda kuruldu Türkiye Cumhuriyeti... Kitap okuyan yoktu. Gazi ne yaptı. İlk yaptığı iş eğitime önem vermekti... Bugünkü Türkiye'yi biz Cumhuriyeti kuranlara borçluyuz" dedi.



BİZİ BURAYA CUMHURİYET DEVRİMLERİ GETİRDİ

Kılıçdaroğlu sözlerini "Bugün belli makamlarda oturuyorlar. Kimi Cumhurbaşkanı, kimi başbakan, kimi bakan, kimi rektör. bizi buraya kim getirdi. Bizi buraya Cumhuriyeti kuranların devrimleri getirdi. 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Ama hala bazı kafalara bunu sokamadık. Kadın da erkek de bu toplumun eşit yurttaşlarıdır" şeklinde sürdürdü.

SARAYIN DİLİ AYRIYDI

Cumhuriyeti kuranların büyük özveriler gösterdiklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,"Hangisinin malı var? Mülkü var? Gazi bütün varlığını devlete verdi. Kendi dilimiz yoktu. Türkçeyi konuşamıyorduk. Sarayın dili ayrıydı, halkın dili ayrıydı" dedi.



NE ALIP VEREMEDİĞİNİZ VAR ZÜBEYDE HANIMLA?

Son dönemdeki bazı uygulamaların kendilerini derinden üzdüğünü belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Biz tarihimize bağlı olmak durumundayız. Geçmişte bu ülkeye kim hizmet etmişse herkesi saygıyla anmak durumundayız. Ne alıp veremediğiniz var sizin Zübeyde hanımla? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ne alıp veremediğiniz var? Onun yaptığı devrimler sayesinde oturuyorsunuz o koltuklarda.

AHLAK SORUNU

Türkiye'nin en ciddi sorununun devleti yönetenlerin ahlaktan uzaklaşması olduğunu söyleyen CHP Lideri, "Ahlak çok önemli bir kavramdır. Bütün inançların ortak temeli ahlaktır. Yozlaşan bir toplum iflah olmaz. Barış olmaz. Düşünce özgürlüğü olmaz. Yozlaşan bir toplamda basın özgürlüğü olmaz. Yozlaşan bir toplumda mahkemeler adalet dağıtamaz" dedi.

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Sözü Sözcü Gazetesi'ne yönelik operasyona getiren Kılıçdaroğlu,"Sözcü Gazetesi'nden ne istiyorsunuz? Dik duruyor onun için. Boyun eğmediler onun için. Aynı şey Cumhuriyet Gazetesi için de geçerli. Yazarları 200 günü aşkındır hapiste. Üç maymunları oynayan bir iktidar var. Böyle bir tablo askeri darbe dönemlerinde bile yaşanmadı. Bir darbeyle karşı karşıyayız, asla ve asla bunların önünde diz çökmeyeceğiz ve boyun eğmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

İSTANBULLU NEFES ALMAK İÇİN CHP'Lİ BELEDİYELERİN OLDUĞU YERE İNER

"Bizim belediye başkanları adam olmaz" diye yanında bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na takılan CHP lideri, "Bulmuşlar bu kadar geniş alanı, inşaat yaptıracaklarına, park yaptırıyorlar" dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini, "Evet bizim belediyelerimiz böyledir. İstanbullu nefes almak istiyorsa CHP'li belediyelerin olduğu yere gider. Milli Eğitim okul yapamıyor biz yapıyoruz. Bizim bütün gecekondu bölgelerinde kreşlerimiz var. Sizin istediğiniz her talebi bizim belediyeler dikkate almak zorundadırlar" diyerek tamamladı.

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