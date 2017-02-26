Kılıçdaroğlu Balkan Dernekleri ve Federasyonları ile bir araya geldi

İstanbul,() CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki programları kapsamında sabah saatlerinde Balkan Dernekleri ve Federasyonları ile bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Polat Otel de gerçekleşen programda konuştu. Kılıçdaroğlu, “Bir parti lideri olarak değil bir vatandaş olarak konuşacağım. 'Bize siz de bu çalışmanın içinde olsaydınız olmaz mıydı' denildi. Mektup yazdık kendilerine darbe hukukundan arınacaksa herkesin anayasası olacaksa olur dedik. Bu teklifimiz kabul edilmedi. 'Biz başkanlığı getiriyoruz. Siz de gelin masada olun' denildi. Biz o çalışmaya meşruiyet kazandıramayız" ifadelerini kullandı.

“OLAY CHP MESELESİ DEĞİL MEMLEKET MESELESİDİR"

Kılıçdaroğlu, "Bu anayasa değişikliği, bir seçim değildir. Bu demokrasiyi mi, otoriter tek adam yönetimini mi tercih edeceğiz. Bu kadar açık. Demokrasiyi mi, tek adam otoriter bir rejim mi istiyoruz? Bunun partisi olmaz. Eğer tek adam yönetimi olursa, sadece o ve partisi konuşacak. Diğerlerine hayat hakkı kalmayacak. Evet ve hayırın geldiği nokta budur. Olay bir siyasi mesele değil memleket meselesidir. Bir CHP meselesi değil. Hiçbir yerde altı ok yok" diye konuştu.

“HAYIR ÇIKARSA KAOS ÇIKMAZ, TÜRKİYE BÖLÜNMEZ"

Kılıçdaroğlu, “Bazen şunu söylüyorlar; hayır oyu çıkarsa memlekette kaos ortamı doğar mı? Biraz da tehdit ediyorlar. İç savaş çıkar, Türkiye bölünür diye zaman zaman söyleniyor. Hayır çıkarsa hiçbir şey olmaz. Hayır çıkarsa siyasete ders verilecek. Biz sizi seçtik herkes anayasal sınırlar içinde görevini yapsın denilecek. Niçin bize 3. sınıf demokrasiyi layık görüyorlar. Şimdi bu 3. sınıf demokrasiyi de elimizden almak istiyorlar. Buna izin vermemeliyiz" açıklamasında bulundu.

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