Kılıçdaroğlu, Ayşe öğretmenle görüştü 

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle yargılanan ve hakkında hapis kararı verilen sonrasında tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik ile telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu'nun görüşmede, Ayşe öğretmene geçmiş olsun dileklerini ileterek Ayşe öğretmenin bebeği Deran'ı gözlerinden öptüğünü ifade ettiği belirtildi.