Kılıçdaroğlu Ataşehir'de kültürevi açılışı yaptı

İSTANBUL
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evinin açılışını gerçekleştirdi.
(FOTOĞRAF)
İSTANBUL Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evinin açılışını gerçekleştirdi. (FOTOĞRAF)
19 Mayıs 2017 Cuma 22:23
İSTANBUL
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evinin açılışını gerçekleştirdi.
(FOTOĞRAF)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:27
|05:34
|13:11
|17:08
|20:30
|22:19