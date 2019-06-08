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Kılıçdaroğlu, Antalya'da Baykal'ı ziyaret etti

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı, kızının Döşemealtı ilçesindeki evinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın cenaze törenin...

Kılıçdaroğlu, Antalya'da Baykal'ı ziyaret etti

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı, kızının Döşemealtı ilçesindeki evinde ziyaret etti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın cenaze törenin ardından hava yoluyla Antalya'ya geldi. Kılıçdaroğlu, buradan kızı Aslı Baykal'ın Döşemealtı ilçesindeki evinde dinlenen CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika burada kalan Kılıçdaroğlu'na; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de eşlik etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından dinlenmek için Belek Turizm Bölgesi'ndeki otele geçti.

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