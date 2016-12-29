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Kılıçdaroğlu: 1404 lirayla onlar geçinsinler bakalım (3)

MUMCULAR'DA HALKA HİTAP ETTİ Muğla'nın Bodrum İlçesi'ndeki İskele Meydanı'nda halka seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Yeniköy Mahallesi'ndeki kahvehane toplantısında vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu...

Kılıçdaroğlu: 1404 lirayla onlar geçinsinler bakalım (3)

MUMCULAR'DA HALKA HİTAP ETTİ
Muğla'nın Bodrum İlçesi'ndeki İskele Meydanı'nda halka seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Yeniköy Mahallesi'ndeki kahvehane toplantısında vatandaşlarla sohbet etti.
Kılıçdaroğlu kentte ikinci halka sesleniş konuşmasını yapacağı Mumcular Mahallesi'ne geçti. Bodrum'un küçük mahallelerinden biri olan Mumcular sakinleri, Kılıçdaroğlu'na ilgi gösterdi. Kılıçdaroğlu, Atatürk Meydanı'nda toplananlara yaptığı konuşmasında, ülkenin şehitler verdiğini hatırlatarak, "Türkiye freni patlamış bir kamyon gibi gidiyor, nereye çarpacağı belli değil. Türkiye şuanda yönetilmiyor. Bir ara derdim ki ben 'Türkiye'de yönetim boşluğu var'. Yönetilmiyor ki boşluk olsun" dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de kimin ne yaptığının belli olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Suriye'ye girdiler, her gün şehitlerimiz geliyor. Terör dolayısıyla şehitlerimiz geliyor. Bunlar ne diyorlar, gidiyorlar şehitlerin yakınlarına, 'ne kadar doğru, ne kadar güzel bir mevkidesiniz. Oğlunuz şehit oldu' Ee senin oğlun? O paralı, askere gitmiyor. Ne PKK, ne Suriye, ne IŞİD ile mücadeleye gitmiyor. Onun oğlu ayrı yerde. Lafa gelince her şey var. Bu ülkenin garip gurabasının, fakir fukarasının çocuğunu askere gönderiyorsun. Sen kendi oğlunu niye göndermiyorsun? O da gitsin şehit olsun, sen de onur duy. 'Benim oğlum gitti' de. Demiyor, diyemiyor."
'BİLAL ASKERE' TEZAHURATI
Bu sözleri üzerine meydandakiler 'Bilal askere' diye tezahürat yapınca Kılıçdaroğlu, "Vallahi gitmez, vallahi gitmez. Niye gitsin para varken. Bir eli yağda bir eli baldayken askere mi gidecek. Şehit olacakmış. Yan gelir kaçar arkadaşlar. Kaçarlar bunlar, bakmayın siz bunlara?" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'na el dokuması yöresel halı hediye edildi. Buradan Milas'a geçen Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti.

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