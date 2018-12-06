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Kibrit çöplerinden yaptığı cami maketleri ilgi çekti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Hasan Efe (70), kibrit çöplerinden cami maketleri yapıyor. Emekliliği sonrası vakit geçirmek için bu böyle bir hobi seçen Efe, yaptığı maketleri ise dostlarına hediye ediyor. Uzun süre minibüs şoförlüğü...

Kibrit çöplerinden yaptığı cami maketleri ilgi çekti
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Hasan Efe (70), kibrit çöplerinden cami maketleri yapıyor. Emekliliği sonrası vakit geçirmek için bu böyle bir hobi seçen Efe, yaptığı maketleri ise dostlarına hediye ediyor.
Uzun süre minibüs şoförlüğü yaptıktan sonra 18 yıl önce emekliye ayrılan evli ve 2 çocuk babası Hasan Efe, vakit geçirmek için kibrit çöpünden cami maketi yapmaya başladı. Yaptığı eserlerden para talep etmeyen ve dostlarına hediye eden Efe, şu ana kadar aralarında Selimiye Camisi, Sultanahmet Camisi ve Eyüp Sultan Camisi'nin maketinin yer aldığı 35 eser yaptı. Bir cami yapımı için 9 bin kibrit çöpü kullandığını belirten Efe, bir maketi yaklaşık 2 ayda tamamladığını anlattı. Hasan Efe, camilerin mimarisini sevdiği için şimdiye dek hep cami maketi yaptığını ancak Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin maketini de yapmak istediğini belirtti. Hasan Efe, Ata'nın doğduğu ev içinde bir süre sonra çalışmaya başlayacağını ifade etti.

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