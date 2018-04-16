Kıbrıs’ta liderler görüşmesi sona erdi
ADA'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis arasındaki yemek sona erdi. 10 ay sonra ilk kez bir araya gelen liki lider arasındaki görüşmenin samimi bir sohbet ortamında...
16 Nisan 2018 Pazartesi 22:43
ADA'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis arasındaki yemek sona erdi. 10 ay sonra ilk kez bir araya gelen liki lider arasındaki görüşmenin samimi bir sohbet ortamında gerçekleştirildiği belirtildi. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, 'Yaklaşık 2 saat boyunca karşılıklı fikir alışverişi' ifadelerine yer verildi.
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