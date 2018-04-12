Kıbrıs’ta 10 aylık aradan sonra iki lider bir araya gelecek

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, ()- KIBRIS'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, 10 aylık aradan sonra 16 Nisan'da akşam yemeğinde bir araya gelecek. Ortadoğu'da yaşanan gerilimin gölgesinde, iki lider, Kıbrıs görüşme sürecinin seyrini belirleyecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in yanı sıra Birleşmiş Milletler'in (BM) Ada'daki temsilcisinin de yer alacağı yemekte, ya yeni bir masanın kurulmasının yolu açılacak ya da taraflar kendilerine yeni bir yol çizecek. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Rum kesimiyle yol ayrımına geldiğimiz açık ve nettir" derken, Rum medyası liderler buluşmasını 'Anlaşmamak için yemeğe gidiyorlar, biri Doğu’dan, diğeri Batı’dan bakıyor' manşetleriyle veriyor. Taraflardan ardı ardına gelen açıklamalarda da, "Sonuç elde edilmeyecek bir sürecin başlamasına izin verilmeyeceği" mesajları veriliyor. Ankara ve Kıbrıs Türk tarafı, son 50 yıldır bir sonuç elde edilmeyen teknikte sürecin yeniden başlamasına karşı çıkıyor. Kıbrıs Rum tarafı ise sürecin başlamasını, taksimsiz bir müzakerede sorunu çözebileceklerini iddia ediyor.

ABD DE DEVREDE

Ortadoğu'daki krizde gündeme gelen ABD de görüşmelerin bir an önce başlamasından yana tavır alıyor. Ada'da görev yapan ABD Büyükelçisi Kathleen Doherty, liderler arasında diplomasi yürütüyor. Geçen hafta Akıncı ile de görüşen Doherty, "Görüşmelerin başlamasını desteklediklerini" ifade etti.

'ya konuşan üst düzey bir diplomatik kaynak, Rum liderin 'ben yaparım olur' mantığını bir tarafa bırakması gerektiğini, yoksa ilerlemenin mümkün olamayacağını ifade etti.

GERİ ADIM ATILMAYACAK

Kıbrıslı liderlerin bir araya gelmesi gerektiği üzerinde duran aynı kaynak, "Bu görüşme şu açıdan önemli, taraflar birbirlerinin tavırlarını yeniden görecek. 10 ay önceki pozisyonlar ele alınacak" deedi. Kıbrıs Türk tarafının 3 noktada ısrar edeceğine vurgu yapan diplomatik kaynak şöyle konuştu:

"Bunları şöyle sıralamak doğru olur; birincisi Anastasiadis, sıfır asker, sıfır garanti söylemini devam ettirecek mi, ettirmeyecek mi? İkincisi Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini kabul edecek mi, etmeyecek mi? Üçüncüsü de Akdeniz'deki doğalgaz konusunda ne yapacak? Doğalgaz aramalarını çözümün sonrasına bekletecek mi, yoksa sürece Kıbrıslı Türkleri de dahil edecek bir yapının kurulmasını kabul edecek mi? Bu üç nokta çok önemli. Kıbrıs Türk tarafı bu üç noktadan geri adım atmayacaktır."

YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Anastasiadis'in güneydeki başkanlık seçimini bahane ederek süreci ilerletemediğine de dikkat çeken aynı kaynak, "Şimdi seçimler bitti. Anastasiadis yeni bir bakış açısı ile yola devam etmek istiyor mu istemiyor mu? Bunu net olarak ortaya koymalı" dedi.

Kıbrıs müzakereleri, Ekonomi, Avrupa Birliği, Mülkiyet, Yönetim-Güç Paylaşımı, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor. Ekonomi, Mülkiyet, AB, Toprak başlıklarında ciddi yakınlaşmalar var, ancak Yönetim-Güç Paylaşımı ile Güvenlik ve Garantiler noktasında tarafların pozisyonları taban tabana zıtlıklar içeriyor.

Kıbrıs müzakereleri, Crans Montana'da yapılan üst düzey müzakerelerde çıkmaza girmişti. Rum lider Anastasiadis, Ada'dan hemen asker çekilmesini istemiş ve çözümden sonra da sıfır askerin olması ve Türkiye'nin garantisinin kalkmasını şart koşmuştu. Rumların bu tutumu nedeniyle müzakereler sonuçsuz kalmıştı.



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