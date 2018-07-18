Kıbrıs'ta ortak sözlük tartışması sürüyor; ekipten 3 kişi istifa etti

KIBRIS'ta, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) desteğiyle Türk ve Rum gazeteciler için hazırlanan tavsiye niteliğindeki 'Önem Taşıyan Kelimeler' adlı sözlük ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Tepkiler nedeniyle, sözlüğü hazırlayan ekipte yer alan Kıbrıslı Rum Edebiyatçılar Birliği Başkanı Leonidas Galazis, Başkan Yardımcısı Angela Kaymaklioti ve eleştirilerin odağındaki isim Genel Sekreter Maria Siakalli görevlerinden istifa etti.

Kıbrıs'ta ara bölgede yapılan sözlük tanıtımına Kıbrıs Rum Gazeteciler Birliği Başkanı Yorgos Frangou, Kıbrıs Türk Basın- Sen Başkanı Ali Kişmir ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu ile AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Désir katıldı. AGİT'in hazırlattığı sözlükte, 'işgal', 'Attila', 'sınır', 'kapılar', 'Rum lider', 'Rum yönetimi', 'yasa dışı liman', 'gavur', 'Kuzey Kıbrıs-Güney Kıbrıs', 'anavatan', 'işgal askeri', 'barış kuvvetleri' gibi sözlerin kullanılmaması tavsiye ediliyor. Bu sözlerin de yer aldığı 56 sayfalık sözlüğün AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir'in Ada'ya yaptığı ziyaretten sonra dağıtılması Güney Kıbrıs'ta tartışma yarattı.

3 KİŞİ İSTİFA ETTİ

Sözlüğü hazırlayan ekipte yer alan Kıbrıslı Rum Edebiyatçılar Birliği Genel Sekreteri, gazeteci Maria Siakalli tepkilerin ardından görevinden istifa etti. Siakalli, 'ölüm tehdidi aldığını ve Türkiye'nin ajanı olarak suçlandığını' açıklamıştı. Sözlük nedeniyle Rum Edebiyatçılar Birliği Başkanı Leonidas Galazis ve Başkan Yardımcısı Angela Kaymaklioti de istifa etti. Rum Gazeteciler Birliği de sözlüğün tamamını benimsemediklerini açıkladı.

'DEMOKRATİK VE İLERİCİ İNSANLAR DA VAR'

Türk ajanı olmakla suçlanan Maria Siakalli de "Maalesef coğrafyamızda derin bir faşizm var. Lakin bir o kadar da demokratik ve ilerici insan da var. Faşizme karşı omuz omuza dedik ya" ifadelerini kullandı. Bunun hazırladıkları sözlükteki ifadeleri kabul ettiği anlamına gelmediğini belirten Siakalli, kendisinin tüm kelimeleri topladığını, bir yazar veya tarihçinin, olguları ve olayları kaydetmesinin, bunlarla hemfikir olduğu anlamına da gelmediğini söyledi.

'TEDBİR ALIYORLAR'

Sözlüğün hazırlanmasında Türk ekibinde yer alan gazeteci-yazar Bekir Azgın da, "Kıbrıs'ta çözüm istemeyenler ayaklandı. Sözlüğü bahane ederek saldırıya geçti" dedi. Kıbrıs'ta Türklerle Rumların işbirliği yapmasının da önünün korku ve tehditle kesilmeye çalışıldığını kaydeden Azgın, "Ada'da gelecekte olacak bir çözümü engellemek için şimdiden tedbir alıyorlar" diye konuştu. Azgın, Rum gazeteci Maria Siakalli'ye yapılan saldırılara da tepki gösterdi.

'TEHLİKELİ VE UTANÇ VERİCİ'

Rum yönetimi sözlüğü desteklemedikleri yönünde açıklama yapmıştı. Rum muhalefet partisi DİKO da yaptığı açıklamada, sözlüğe yönelik sert ifadeler kullandı. DİKO, sözlüğü 'tehlikeli ve utanç verici' olarak niteledi. Halkın sözlüğe karşı bir haykırışı olduğu savunulan açıklamada, Kıbrıs Rum Gazeteciler Birliği eleştirildi.



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