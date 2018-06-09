Kıbrıs'ta Erdoğan Demirören üzüntüsü

DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de büyük üzüntü ile karşılandı.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti. Akıncı, Demirören'in Kıbrıs'ı da yakından izlediğini ifade etti. Akıncı, "Gençlik yıllarından başlayarak Türkiye iş dünyasının çeşitli alanlarında hizmetler vermiş Erdoğan Demirören'in vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisiyle sohbetlerimiz olmuştu" dedi. Akıncı, "Erdoğan Bey'e Tanrı'dan rahmet, tüm Demirören Ailesi'ne ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim" diye konuştu.3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Erdoğan Demirören'in hayatını kaybetmesi nedeniyle çok üzüldüğünü belirterek, Demirören'i ailece tanıdıklarını kaydetti. Eroğlu, "Erdoğan Bey Türkiye'nin kalkınmasının yanında Kuzey Kıbrıs'a da büyük önem veren bir insandı. Kıbrıs'taki haklı mücadelemizde de bizlere destek olan bir isimdi. Erdoğan Bey'in vefatından dolayı eşim ve ben çok üzüldük. Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, Demirören Ailesi'ne başsağlığı diliyorum" dedi.'BİZLERE YOL GÖSTERİCİYDİ'Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Maliye eski Bakanı Ersin Tatar da, Erdoğan Demirören'in vefatının kendilerini çok üzdüğünü ifade etti. Demirören'in Türk halkının milli davası Kıbrıs konusunu yakından takip ettiğini anlatan Tatar, "Erdoğan Bey'in vefatı Kıbrıslı Türkler olarak bizleri de derinden üzmüştür. Türkiye'mizi ve KKTC'yi gönülden seven bir insandı. Son derece önemli bir dostumuzu kaybettik" diye konuştu.Maliye Bakanı olduğu dönemde Erdoğan Demirören ile görüşme fırsatları bulduğunu belirten Tatar, "O dönemdeki konuşmalarımızda bizlerin nasıl kalkınması, neler yapması konusunda önemli fikirlerini anlatırdı. Bizlere yol göstericiydi. Başımız sağ olsun" dedi.'DAÜ HÜRMETLE ANACAK'Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da, Türkiye'nin gelişmesinde büyük yeri olan Erdoğan Demirören'in DAÜ'ye de katkılarının çok olduğunu ifade etti. Demirören'in, DAÜ'ye medya alanında yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydeden Osam, "Erdoğan Bey, DAÜ'de saygı ve hürmetle her zaman anılacaktır. Demirören Ailesi'ne başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.