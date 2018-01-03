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Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), () - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Akif Akyer (65), törenle toprağa verildi. Yaşadığı Almanya'nın Dortmund kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs...

Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), () - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Akif Akyer (65), törenle toprağa verildi.
Yaşadığı Almanya'nın Dortmund kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Akif Akyer'en cenazesi, memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine getirildi. Akyer için, Koca Cami'de askeri tören düzenlendi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selahattin Acara, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir ve Denizli Merkez Komutanlığı'ndan gelen merasim bölüğü törene katıldı. Nazilli Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş ve gaziler ile şehit gazinin yakınları da törende hazır bulundu. Koca Cami'de öğlende kılınan cenaze namazının ardından Akyer, Eğriboyun Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
ŞEHİT POLİSLER İÇİN MEVLİT
Aynı camide ayrıca, 3 Ocak 2017'te şüpheli bir aracı takip ederken, Nazilli-Aydın devlet karayolunda trafik kazasında şehit olan başpolis Yener Arslan ve polis memuru Hasan Özdemir'in birinci ölüm yıldönümü nedeniyle, Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından mevlit okutuldu.

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